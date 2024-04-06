Госдума обсудит поправки в закон о драгоценных металлах и камнях

Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Государственной думы проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 121 и 13 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Согласно законопроекту, предлагается ввести добровольный порядок клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта в страны, не входящие в Евразийский экономический союз.

Обязательным условием станет нанесение на изделия двухмерного штрихового кода в соответствии с порядком функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней.

Также планируется наделить полномочиями по нанесению штрихового кода федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору).

Законопроект содержит обязательные требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Принятие законопроекта не потребует анализа правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования.

Проект закона предусматривает, что он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Официальный представитель правительства РФ при рассмотрении законопроекта палатами Федерального собрания — заместитель Министра финансов РФ Алексей Владимирович Моисеев.

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Артем Гафаров