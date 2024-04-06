В Казани ожидается потепление до +6 градусов

В Казани в субботу, 6 апреля, ожидается пасмурная погода с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем от +4 до +6 градусов. Ветер северо-восточный 7—12 м/с.

В Татарстане прогнозируется от +1 до +6 градусов. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

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Разиль Самигуллин