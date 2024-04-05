Бразильская балерина получит награду в казанском Театре оперы и балета
Сегодня, 5 апреля, перед началом спектакля «Золотая Орда» на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля состоится вручение ордена Рио-Бранку прима-балерине труппы Аманде Гомес.
Награду вручит чрезвычайный и полномочный посол Республики Бразилия в России господин Родриго Баэна Соарес. В торжественной церемонии также планирует принять участие министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Начало в 18.00.
- Орден Рио-Бранку — это высшая награда, присуждаемая МИД Бразилии. Орден присудили Аманде Гомес за выдающийся артистический талант и блестящий творческий путь, который укрепляет культурные и художественные связи между Бразилией и Россией и вдохновляет будущие поколения танцовщиков.
- Аманда Гомес — уроженка Бразилии, выпускница училища Большого театра в городе Жоинвили. С 2014 года она работает в труппе Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля. Аманда — лауреат многих крупнейших профессиональных конкурсов, обладательница премии BraVo, дипломант премии «Бенуа де ла Данс», лауреат премии «Тантана», победительница проекта «Большой балет» на телеканале «Россия-К» в номинации «Лучшая пара» (ее партнер — Вагнер Карвальо).
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».