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Завтра в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки

13:36, 05.04.2024

Продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Завтра, 6 апреля, в Казани торговля развернется на 14 площадках. Продукцию по сниженным ценам представят 22 района республики и 19 организаций агропромышленного комплекса. Об этом сообщила мэрия Казани.

Посетить ярмарки жители города могут с 6.00 до 13.00 на следующих площадках:

Авиастроительный район

  • Дементьева, 7,
  • Чехова, 2,
  • Татарстан, 53,
  • Ленинградская, 27;

Кировский район

  • Батыршина, 20,
  • Краснококшайская, 150/2,
  • Революционная, 12;

Ново-Савиновский район

  • Лаврентьева, 10,
  • Ямашева, 71а;

Приволжский район

  • Рихарда Зорге, 66,
  • Юлиуса Фучика, 64;

Советский район

  • Аграрная, 2,
  • Липатова, 7.

В жилом районе «Салават купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра, расположенного по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.

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Рената Валеева
Общество Татарстан

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