Завтра в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Завтра, 6 апреля, в Казани торговля развернется на 14 площадках. Продукцию по сниженным ценам представят 22 района республики и 19 организаций агропромышленного комплекса. Об этом сообщила мэрия Казани.

Посетить ярмарки жители города могут с 6.00 до 13.00 на следующих площадках:

Авиастроительный район

Дементьева, 7,

Чехова, 2,

Татарстан, 53,

Ленинградская, 27;

Кировский район

Батыршина, 20,



Батыршина, 20, Краснококшайская, 150/2,

Революционная, 12;

Ново-Савиновский район

Лаврентьева, 10,



Ямашева, 71а;

Приволжский район

Рихарда Зорге, 66,

Юлиуса Фучика, 64;

Советский район

Аграрная, 2,



Аграрная, 2, Липатова, 7.

В жилом районе «Салават купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра, расположенного по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.

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Рената Валеева