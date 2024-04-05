Завтра в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Завтра, 6 апреля, в Казани торговля развернется на 14 площадках. Продукцию по сниженным ценам представят 22 района республики и 19 организаций агропромышленного комплекса. Об этом сообщила мэрия Казани.
Посетить ярмарки жители города могут с 6.00 до 13.00 на следующих площадках:
Авиастроительный район
- Дементьева, 7,
- Чехова, 2,
- Татарстан, 53,
- Ленинградская, 27;
Кировский район
- Батыршина, 20,
- Краснококшайская, 150/2,
- Революционная, 12;
Ново-Савиновский район
- Лаврентьева, 10,
- Ямашева, 71а;
Приволжский район
- Рихарда Зорге, 66,
- Юлиуса Фучика, 64;
Советский район
- Аграрная, 2,
- Липатова, 7.
В жилом районе «Салават купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра, расположенного по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.
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