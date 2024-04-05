В Татарстане задержан педофил, который искал жертв в игре PUBG Mobile

В Татарстане задержан 43-летний Андрей В., которого подозревают в совершении развратных действий и понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По информации источников «Реального времени», первым о насилии над собой смог признаться родителям восьмиклассник. Школьник рассказал, что познакомился с взрослым опытным геймером в мобильной игре. После переписки Андрей В. пригласил подростка вместе поиграть у него дома в Зеленодольске. Уже наедине он, по словам парня, изнасиловал его. Когда это вскрылось, нашлись и другие жертвы безработного игромана-педофила — также школьники.

На данный момент известно, что мужчина приглашал к себе парней с сентября прошлого года. Сейчас есть заявления о трех несовершеннолетних пострадавших.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

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Рената Валеева