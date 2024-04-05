В результате пожара на парковке ЖК «Весна» никто не пострадал

В результате пожара в наземном паркинге ЖК «Весна» в Казани никто не пострадал, сообщила «Реальному времени» пресс-служба МЧС.

— В 22.03 поступило сообщение о пожаре на третьем уровне автопаркинга по ул. Умырзая, 6 в Казани. По прибытии пожарных подразделений горел автомобиль BMW X6, а также лакокрасочное покрытие и остекление автомобиля VOYAH, — отметили в службе.

Как сообщается, пожар произошел вследствие неисправности ряда комплектующих автомобиля.

— Пожарные подразделения в 22.18 ликвидировали открытое горение на площади 9 кв. м. Предварительная причина пожара — неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства, — подытожили в МЧС.



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Олег Исаков