В Казани ожидается похолодание до -2 градусов
В Казани в пятницу, 5 апреля, ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем от -2 до +6 градусов. Ветер слабый 3—5 м/с.
В Татарстане прогнозируется от -3 до +7 градусов. Пасмурно. Осадки преимущественно в виде дождя, ночью в отдельных районах возможен снег.
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