Жители Высокогорского и Лаишевского районов пожаловались на бездорожье

Жители нескольких поселков в Высокогорском и Лаишевском районах пожаловались на бездорожье на своих территориях. Из-за отсутствия дороги местным жителям приходится преодолевать путь пешком, надевая высокие резиновые сапоги.

— В лучшем случае это мы пешком отсюда по сугробам идем. Валенки переодеваем и идем до дома по сугробам или в распутицу в резиновых сапогах, — рассказала ГТРК «Татарстан» местная жительница Анжела Тетерина.

Кроме того, местные жители говорят, что дороги размыты и проехать по ним невозможно: «Как таковой дороги вообще нету теперь. Ни сверху не проехать, ни снизу не проехать».

На запросы местных жителей ответил Исполком Казани:

— Строительство подъездных дорог, прокладка газопровода или канализации, обеспечение электричеством — сложный вопрос для республиканского бюджета, не говоря уже о муниципальном. Несмотря на это, Исполнительным комитетом г. Казани непрерывно ведется работа по решению вопросов обеспечения территорий инженерной инфраструктурой, — отметили там.

Многие жители опасаются, что с потеплением придут и паводки. Тем временем в Оренбургской области и Алтайском крае ввели режимы ЧС из-за наступающих на регионы паводков.

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Олег Исаков