Коты стали самыми популярными домашними животными в России

Фото: Галия Шакирова

Коты стали самыми популярными домашними животными в России, об этом стало известно «Газете.ru» из исследования «Мегамаркета». Кроме того, товары для кошек составляют около 63% от общего оборота продукции для домашних животных. Это на 201% больше, чем годом ранее. Товары для собак занимают в рейтинге второе место и составляют 34% от общего оборота. При этом средний чек собачников в три раза выше, чем у владельцев кошек.



Топ-5 самых популярных питомцев выглядит так:

кошки; собаки; грызуны и хорьки; птицы; рыбы и рептилии.

Аналитики отмечают, что выбор домашнего животного отличается от региона к региону. В Самарской области было совершено наибольшее количество покупок для собак, грызунов и птиц. Ростовская область стала лидером по продажам товаров для кошек. А вот рыб и рептилий в качестве питомцев содержат в основном москвичи.

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Олег Исаков