Новости общества

21:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Коты стали самыми популярными домашними животными в России

20:47, 04.04.2024
Коты стали самыми популярными домашними животными в России
Фото: Галия Шакирова

Коты стали самыми популярными домашними животными в России, об этом стало известно «Газете.ru» из исследования «Мегамаркета». Кроме того, товары для кошек составляют около 63% от общего оборота продукции для домашних животных. Это на 201% больше, чем годом ранее. Товары для собак занимают в рейтинге второе место и составляют 34% от общего оборота. При этом средний чек собачников в три раза выше, чем у владельцев кошек.

Топ-5 самых популярных питомцев выглядит так:

  1. кошки;
  2. собаки;
  3. грызуны и хорьки;
  4. птицы;
  5. рыбы и рептилии.

Аналитики отмечают, что выбор домашнего животного отличается от региона к региону. В Самарской области было совершено наибольшее количество покупок для собак, грызунов и птиц. Ростовская область стала лидером по продажам товаров для кошек. А вот рыб и рептилий в качестве питомцев содержат в основном москвичи.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков
Общество

Новости партнеров

Читайте также