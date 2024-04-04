Менделеевск стал победителем конкурса моногородов России

На площадке форума «Россия» на ВДНХ в Москве 2 апреля были подведены итоги конкурса «Пять шагов для моногородов» от корпорации ВЭБ.РФ. Победителем в номинации «Добавь энергии. Здоровый город» стала площадка для экстремальных видов спорта в парке «Ушковские острова».

«Ушковские острова» начали благоустраивать в 2015 году по программе развития общественных пространств Республики Татарстан. Пятая очередь благоустройства парка в 2020 году победила во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В 2021—2022 годах парк был полностью благоустроен.

За это время на «Ушковских островах» были проведены работы по очистке водных пространств, построена комфортная дорожка для прогулок, сооружен памп-трек, который и стал победителем в конкурсе моногородов. Также в парке появились детская площадка, пирсы у воды, фонтан и амфитеатр со сценой для проведения мероприятий и летних кинопоказов.

Проект курировал Институт развития городов Татарстана. Концепция благоустройства «Ушковских островов» была разработана еще в 2016 году на архитектурном воркшопе «Весенний МАРШ в Казани» под руководством Олега Шапиро, сооснователя АБ WOWHAUS. Архитекторы памп-трека — Legato Construction. Ранее парк в Лаишево стал победителем в номинации «Парк года. Малые города» I Всероссийской парковой премии.

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Разиль Самигуллин