Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади IKEA в ТЦ «Мега» в Казани

Один из популярных маркетплейсов «Мегамаркет» заменит IKEA в торговом центре «Мега» в Казани, принадлежащую компании Ingka Group. Сделка находится на заключительном этапе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жители республики смогут найти товары маркетплейса «Мегамаркет» в привычных для них местах.

Ранее нидерландское подразделение IKEA, IKEA Systems B.V., подало в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА в России летом 2023 года.

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