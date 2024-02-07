IKEA продлила регистрацию товарного знака в России до 2033 года

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Нидерландское подразделение IKEA, IKEA Systems B.V., подало в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА в России летом 2023 года.

Роспатент уже зарегистрировал один товарный знак IKEA с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года. Заявки по еще одной торговой марке пока находятся на рассмотрении.

Товарные знаки зарегистрированы для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, который позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов».

Шведский производитель мебели ранее сообщил о планах открыть магазины в России под другими названиями. В сентябре 2023 компания Dahlgren Group AB, принадлежащая основателю «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленинградской области, подала заявку на регистрацию товарного знака «МЕГА ХАУС». В числе видов деятельности нового бренда заявлены продажа товаров для обустройства дома, а также аренда и управление недвижимостью.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко