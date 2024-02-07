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IKEA продлила регистрацию товарного знака в России до 2033 года

12:17, 07.02.2024 1
IKEA продлила регистрацию товарного знака в России до 2033 года
Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Нидерландское подразделение IKEA, IKEA Systems B.V., подало в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА в России летом 2023 года.

Роспатент уже зарегистрировал один товарный знак IKEA с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года. Заявки по еще одной торговой марке пока находятся на рассмотрении.

Товарные знаки зарегистрированы для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, который позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов».

Шведский производитель мебели ранее сообщил о планах открыть магазины в России под другими названиями. В сентябре 2023 компания Dahlgren Group AB, принадлежащая основателю «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленинградской области, подала заявку на регистрацию товарного знака «МЕГА ХАУС». В числе видов деятельности нового бренда заявлены продажа товаров для обустройства дома, а также аренда и управление недвижимостью.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:30
    Ушли из России и Казани, тогда зачем им нужен товарный знак в Казани и России? Вернутся, тогда решим.
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