Государственная дума рассмотрит проект закона о типизации населенных пунктов

Депутаты Государственной думы Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Ренат Сулейманов предложили внести изменения в Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Поправки касаются типизации населенных пунктов.

В пояснительной записке авторы отмечают, что Градостроительный кодекc РФ 2004 года не содержит определения таких базовых градостроительных терминов, как город или иной населенный пункт. Это, по мнению авторов, привело к ошибкам при разработке генеральных планов городов. Отсутствие четких критериев определения населенных пунктов также затрудняет развитие агломераций, формирование их территорий и установление границ.

Авторы предлагают закрепить в Градостроительном кодексе РФ типизацию населенных пунктов в зависимости от численности населения. Они приводят статистику, которая показывает, что плотность населения в городах составляет более 1 000 человек на квадратный километр, в поселках городского типа — от 700 до 1 000, в сельско-городских поселках — от 250 до 700, а в сельских населенных пунктах — менее 250 человек на километр.

Правительство РФ не поддержало проект закона, сославшись на то, что его принятие может привести к расходам из федерального бюджета, а авторы не определили источники и порядок исполнения соответствующих расходных статей. Закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.

Ранее депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). За недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов штрафы предлагается увеличить до пяти–десяти тысяч рублей.

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Разиль Самигуллин