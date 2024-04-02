Восемь пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане госпитализированы

Сегодня в особой экономической зоне «Алабуга» произошел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал прилет беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента пострадало 13 человек. Все они — студенты, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает Минздрав республики.

— Все они поступили в Елабужскую ЦРБ. После проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых отпустили на амбулаторное лечение. Восемь человек были госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметили в ведомстве.

Напомним, по сообщению органов исполнительной власти, девять мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Один из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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Разиль Самигуллин