Пострадавшим от атаки беспилотников предоставили питание и предметы первой необходимости

Пострадавшим от атаки беспилотников в Нижнекамске и ОЭЗ «Алабуга» предоставили питание и предметы первой необходимости, сообщили ТГРК «Татарстан».

— От города было оказано питание, обеспечивали вещами первой необходимости. На данный момент есть информация о 12 пострадавших. Это двое студентов и 10 сотрудников, — рассказал замруководителя исполнительного комитета по социальному развитию Надир Курамшин.

Также, по словам Курамшина, всем пострадавшим оказана психологическая поддержка.

— На данный момент все службы находимся там. Родители звонят. Паники нет, угроз нет, — отметил он.

Ранее «Реальное время» отметило, что число пострадавших выросло до 13 человек, а раис Республики Татарстан Рустам Минниханов лично осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями, поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки.