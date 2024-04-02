Россияне стали чаще покупать полезные снеки и сухофрукты

Фото: Динар Фатыхов

Согласно исследованию, проведенному Fix Price, четверть опрошенных россиян увеличили потребление полезных снеков в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает «Газета.ru».

66% респондентов сообщили, что их потребление снеков не изменилось, а 9% снизили его. Наибольший процент увеличивших потребление наблюдался среди возрастной группы от 25 до 34 лет — такой ответ выбрали 36% респондентов.

В целом полезные снеки покупают 8 из 10 российских потребителей (82%). Из них 31% делают это часто, а 51% — иногда. Среди москвичей процент тех, кто приобретает снеки часто, самый высокий — 40%. Среди основных причин покупки батончиков и сухофруктов россияне назвали удобство брать с собой (56%), пользу для здоровья (51%) и вкус (42%).

Чаще всего жители России покупают снеки в качестве перекуса между основными приемами пищи (так ответили 66% опрошенных) и чтобы порадовать себя (53%). На выбор снеков влияют вкус (65% респондентов), цена (61%), польза для здоровья (53%) и доступность (39%).

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