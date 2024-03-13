На трассе М-12 прошли учения с привлечением санитарной авиации

В учениях, которые проходили на 4 участках трассы М-12 «Восток», приняли участие специалисты МЧС, ГИБДД, Центра медицины катастроф и представители «Автодора». Были смоделированы различные ситуации: ДТП с перекрытием движения, разлив топлива на дорогу, возникновение очагов возгорания, дорожные заторы.

Участники учений отработали навыки спасения людей и ликвидации последствий ДТП. Они оперативно оказывали медицинскую помощь пострадавшим, ликвидировали очаги возгорания, эвакуировали транспортные средства, расчищали участки ДТП и восстанавливали движение автомобилей.

Такие учения позволяют специалистам отработать необходимые навыки, а также ощутить масштаб своей работы и ее значимость для обеспечения безопасности дорожного движения и спасения жизней.

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