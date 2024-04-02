Петр Верзилов* признан виновным в распространении фейков о ВС РФ
Басманный районный суд Москвы признал Петра Верзилова*, экс-издателя «Медиазоны»**, виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
Петру Верзилову* назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Срок наказания исчисляется либо с момента экстрадиции Верзилова на территорию России, либо с момента его задержания на территории РФ.
* Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов
** Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ — иностранных агентов
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