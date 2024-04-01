За неделю в России произошло 5,7 тысячи техногенных пожаров

На еженедельном селекторе в МЧС России подвели итоги прошедшей недели. В 25 субъектах страны остаются подтопленными 486 жилых домов, 2 200 приусадебных участков, 112 низководных мостов и 58 участков дорог.

За неделю в 7 субъектах зафиксировано 60 очагов природных пожаров, произошло более 5 700 техногенных пожаров. В результате пожаров 113 человек погибли, более 2 000 человек эвакуированы. Однако благодаря работе сотрудников МЧС России 407 человек были спасены.

Кроме того, за прошедшую неделю сотрудники МЧС России спасли 188 человек при более чем 1 400 ДТП и 14 человек при 28 происшествиях на воде.

Также МЧС России обеспечило безопасность более 6 000 туристов. Для обеспечения безопасности туристов и местных жителей на горнолыжных курортах Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики и Кузбасса принудительно спустили 110 лавин. В 3 субъектах 16 лавин сошли самопроизвольно. Никто не пострадал.

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Разиль Самигуллин