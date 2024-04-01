Россия стремится войти в четверку крупнейших экономик мира

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить вхождение Российской Федерации в четверку ведущих экономик мира к 2030 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно поручению, правительство должно подготовить необходимые меры и представить доклад до 31 марта 2025 года. После этого доклады необходимо будет предоставлять ежегодно. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Включение России в число крупнейших экономик по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, — амбициозная цель, которая потребует от правительства и регионов разработки и реализации комплекса мер по укреплению экономики страны. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу весной 2024 года.

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Разиль Самигуллин