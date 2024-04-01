Мечты казанцев сбылись благодаря акции на АЗС Teboil

Фото: предоставлено пресс-службой TEBOIL

erid: 2Vtzqwwdvww Бренд Teboil подвел итоги акции «На пути к мечте», которая прошла с 4 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года на всех АЗС Teboil в Казани. В рамках акции каждый посетитель АЗС Teboil мог вновь поверить в чудо и вспомнить о своих заветных мечтах.

Жюри акции изучило все поданные заявки и отметило, что акция «На пути к мечте» подтолкнула участников вспомнить, о чем они мечтали в детстве, и задуматься о новых целях и интересных проектах. Множество писем содержали в себе не столько конкретные желания, сколько мысли, идеи и теплые слова благодарности.

Главные победители акции от АЗС Teboil уже получили возможность исполнить свои мечты. Яна Григорян очень хотела издать свою книгу и посвятить ее бабушке. Яна пишет детективно-фантастический роман, и для реализации своей задумки ей был нужен новый ноутбук. И Teboil исполнил ее мечту!

Победителем второго этапа стала Эльмира Легезина, которая мечтала купить детский домик для сына и поставить его во дворе собственного дачного участка.

Победитель третьего этапа, Роман Сафиуллин, многие годы мечтал играть на профессиональной гитаре модели D’Angelico Premier DC BF.

Кроме этого, Teboil решил порадовать еще 30 участников акции, перечислив им 2000 баллов на карты лояльности Teboil. Как отметили в компании, баллы — это способ выразить признательность и благодарность клиентам за активное участие в акции.

«Мечта — это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Каждый день важно стремиться к чему-то, делать постоянные шаги вперед на пути к своим желаниям и целям. Ведь именно мечты и желания наделяют нас силой и энергией для движения вперед. Мне приятно видеть, как акция «На пути к мечте» стала источником поддержки и вдохновения для тех, кто стремится к своей мечте и успешно движется к реализации задуманного», — отметила начальник управления маркетинга и рекламы ООО «Тебойл Рус» Вера Токсарова.

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