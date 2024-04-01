Молдавия проведет тестовые поставки газа из США

Молдавия планирует импортировать газ из США. Импорт будет запущен в тестовом режиме через порт города Александруполис. В республику будет поставлено около 28 тыс. МВт·ч, что эквивалентно 2,6 млн куб. м газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственной компании «Энергоком».

Партия будет стоить 45 евро за МВт·час, или около €477 за 1 тыс. куб. м. Поставки будут осуществляться через греческого газового оператора DEPA. Газ пересечет молдавскую границу в точке Яссы — Унгены.

В 2022 году «Газпром» сократил на 30% суточный объем подачи газа в Молдавию. Российская компания объяснила это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. Однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В результате правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков.

Российский газ в Приднестровье используется для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основным покупателем которой является Молдавия. Ранее компания «Энергоком» продлила контракт с энергетиками Приднестровья до конца 2024 года.

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Разиль Самигуллин