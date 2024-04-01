На реконструкцию моста на автомобильной дороге Базаровка — Татарская Дымская выделят 85 млн рублей

В Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан на реконструкцию моста через ручей на автомобильной дороге Базаровка — Татарская Дымская выделят 85 млн рублей. Проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», а генподрядчиком — ООО «Строймонтаж-Сервис».

При реконструкции будут выполнены работы по строительству опор, монтажу пролетного строения и устройству подходов к мосту, мостового полотна, дорожной одежды со всеми конструктивными слоями на мосту и подходах. Выполнение тендера должно начаться в апреле — мае 2024 года, работы должны быть завершены до 20 ноября 2024 года.

Во время реконструкции проезд транзитного автотранспорта будет осуществляться по существующим мосту и дороге. После завершения реконструкции старый мост и подходы разберут, движение будет осуществляться по новому мосту. Напомним, в Зеленодольском районе Татарстана на ремонт моста выделили 135 млн рублей.

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Разиль Самигуллин