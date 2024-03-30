В Зеленодольском районе Татарстана на ремонт моста выделили 135 млн рублей

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Зеленодольском районе Татарстана будет выполнен капитальный ремонт моста через реку Сумку. На работы будет выделено 135 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», а генподрядчиком — ООО «Мосты и водоотводные сооружения».

Работы будут включать в себя строительство опор, монтаж пролетного строения, устройство подходов к мосту, мостового полотна и дорожной одежды со всеми конструктивными слоями на мосту и подходах. Длина моста составляет 35 м, ремонт должен быть завершен до 25 июля 2025 года.

На время ремонта моста для транспорта будет доступна временная объездная дорога с альтернативным мостом. По окончании работ временные сооружения демонтируют. Напомним в этом году запланирована реконструкция мостов в казанских поселках Кадышево и Константиновка. На работы из бюджета республики выделено 284 миллиона 170 тысяч рублей.

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Разиль Самигуллин