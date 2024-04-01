В Татарстане за 2023 год произошло 236 ДТП с участием различного мототранспорта

В 2023 году в Республике Татарстан зарегистрировано 236 ДТП с участием мотоциклов, мопедов и других видов мототранспорта. Это в 1,9 раза больше, чем в 2022 году. В результате аварий погибли 15 человек, а 255 получили ранения. Об этом «Реальному Времени» сообщило республиканское ГИБДД.

По вине водителей мототранспорта произошло 115 ДТП. Количество аварий по их вине выросло на 88,5% по сравнению с прошлым годом. В них погибли 11 человек, а ранения получили 116 человек.

Основной причиной роста числа аварий стало увеличение количества мототранспортных средств. Кроме того, ранняя весна привела к более частым поездкам на мотоциклах и мопедах. Только за апрель 2023 года произошло в 3,7 раза больше ДТП с участием мототранспорта по сравнению с апрелем 2022 года.

Напомним, по итогам 2023 года в Казани произошло 75 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли 4 человека и 82 получили ранения. Из общего числа происшествий в 47 случаях виновность водителей мотоциклов не усматривается, в 28 ДТП установлена их вина.

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Разиль Самигуллин