На дорогах Казани в 2023 году произошло 75 ДТП с участием мототранспорта

По итогам 2023 года в Казани произошло 75 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли 4 человека и 82 получили ранения, сообщает городская ГИБДД.

Из общего числа происшествий в 47 случаях виновность водителей мотоциклов не усматривается, в 28 ДТП установлена их вина.

Основные факторы, которые привели к смерти и ранениям участников движения, — превышение скорости в городе, нарушение расположения мотоцикла на проезжей части, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, выезд на встречную полосу, игнорирование требований дорожной разметки и несоблюдение очередности проезда.

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Артем Гафаров