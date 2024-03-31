Боксер Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере
Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, потерпел первое поражение в профессиональной карьере в поединке с американцем Себастьяном Фундорой.
29-летний русско-австралийский боксер Тим Цзю не смог защитить титул по версии Всемирной боксерской организации (World Boxing Organization) в первом среднем весе и взять титул Всемирного боксерского совета (World Boxing Council) в аналогичной весовой категории.
Бой прошел в Лас-Вегасе и закончился поражением Тима Цзю раздельным решением судей (112—116, 116—112, 113—115). Изначально соперником австралийца должен был стать американский боксер Кит Турман, но он снялся с боя из-за травмы бицепса, о чем сообщили «Ведомости».
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