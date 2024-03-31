За 2023 год производство и обработка полезных ископаемых в России увеличились на более чем 10%
По сравнению с февралем 2023 года общая добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,1%, а обрабатывающие производства нарастили объемы выпуска продукции на 13,5%, выяснило «Реальное время» на основании документов Росстата.
|Добыча полезных ископаемых
|Февраль 2024 года в %
|Январь — февраль 2024 года
в %
к январю — февралю 2023 года
|к февралю 2023 года
|к январю 2024 года
|Добыча угля
|105,4%
|101,3%
|104,6%
|Добыча металлических руд
|104,9%
|97,4%
|101,7%
|Добыча прочих полезных ископаемых
|115,9%
|89,9%
|110,4%
|Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
|105,6%
|101,9%
|109,8%
Кроме того, за минувший год, в период с января по февраль 2023-го по январь — февраль 2024 года, добыча угля выросла на 4,6%, металлических руд — на 1,7%, прочих полезных ископаемых — на 10,4. Также на 9,8% возросли показатели в сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых. В стране добыли 69,9 млн тонн угля. В том числе 54,1 млн тонн приходится на каменный уголь и 3,9 млн тонн на антрацит, также добыли 18,1 млн тонн коксующегося угля и 15,8 млн тонн бурого угля.
Ранее «Реальное время» сообщило, что за 2023 год объемы промышленного производства в России увеличились на 8,5% и на 47,2% выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
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