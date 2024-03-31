За 2023 год производство и обработка полезных ископаемых в России увеличились на более чем 10%

Фото: Динар Фатыхов

По сравнению с февралем 2023 года общая добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,1%, а обрабатывающие производства нарастили объемы выпуска продукции на 13,5%, выяснило «Реальное время» на основании документов Росстата.



Добыча полезных ископаемых Февраль 2024 года в % Январь — февраль 2024 года

в %

к январю — февралю 2023 года к февралю 2023 года к январю 2024 года Добыча угля 105,4% 101,3% 104,6% Добыча металлических руд 104,9% 97,4% 101,7% Добыча прочих полезных ископаемых 115,9% 89,9% 110,4% Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 105,6% 101,9% 109,8%

Кроме того, за минувший год, в период с января по февраль 2023-го по январь — февраль 2024 года, добыча угля выросла на 4,6%, металлических руд — на 1,7%, прочих полезных ископаемых — на 10,4. Также на 9,8% возросли показатели в сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых. В стране добыли 69,9 млн тонн угля. В том числе 54,1 млн тонн приходится на каменный уголь и 3,9 млн тонн на антрацит, также добыли 18,1 млн тонн коксующегося угля и 15,8 млн тонн бурого угля.

Ранее «Реальное время» сообщило, что за 2023 год объемы промышленного производства в России увеличились на 8,5% и на 47,2% выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

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Олег Исаков