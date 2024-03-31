Сегодня в Казани до +8 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в воскресенье, 31 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем — от +6 до +8 градусов. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 6—11 м/с.

В Татарстане прогнозируется от +3 до +8 градусов. Облачно с прояснениями. Осадки преимущественно в виде дождя, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом.

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Разиль Самигуллин