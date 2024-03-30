В Нидерландах задержан мужчина, захвативший заложников в кафе в городе Эде

В городе Эде в Нидерландах неизвестный мужчина захватил заложников в одном из местных кафе. Последнего заложника только что удалось освободить. Об этом сообщает Интерфакс.

По сообщению полиции, один человек был арестован, однако других подробностей пока не приводится. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, в нидерландском городе Эде произошел захват заложников. Происшествие произошло в одном из местных кафе. Район был оцеплен, эвакуировано 150 домов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин