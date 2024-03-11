Всероссийская олимпиада по химии перенесена в Саранске на апрель

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии должен был пройти в Саранске с 15 марта. Однако сроки проведения мероприятия перенесены. Олимпиада в столице Мордовии пройдет с 4 по 10 апреля.

Состязания юных химиков примет Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.

В 2017 году российская олимпиада по химии уже проводилась в Мордовии. Кроме того, в республике проходили школьные олимпиады по биологии, астрономии, химии, истории и математике. Об этом сообщают Известия Мордовии.

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Разиль Самигуллин