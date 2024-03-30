Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения автомобиля с электровозом
Вечером 29 марта 2024 года на регулируемом железнодорожном переезде вблизи станции Дербышки в Татарстане произошло столкновение электровоза с автомобилем Chevrolet Cruze. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Прокуратура призывает граждан соблюдать меры личной безопасности при передвижении через железнодорожные переезды. Помните, что неосторожные действия могут привести к необратимым последствиям. Ранее прокуратура взяла под контроль проверку в отношении ДТП в Нижнекамском районе.
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