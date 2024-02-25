Прокуратура взяла под контроль проверку в отношении ДТП в Нижнекамском районе

Прокуратура взяла под контроль проверку в отношении ДТП в Нижнекамском районе. Предварительно, сегодня в 15:30 мск на трассе Чистополь-Нижнекамск водитель автобуса превысил скорость и вылетел в кювет.

В салоне транспорта находилось 40 пассажиров, их всех осмотрела бригада скорой помощи. Пострадавших нет. Все пассажиры убыли с места ДТП на попутных транспортных средствах. На данный момент органы внутренних дел выясняют обстоятельства происшествия. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Нижнекамска, позже ведомство даст итоговую оценку процессуальному решению.

Напомним, автобус вместе с пассажирами съехал в кювет по дороге Чистополь-Нижнекамск. Происшествие случилось 25 февраля в 15:30 мск. Установлено, что водитель двигаясь по дороге не учел скорость машины и погодные условия, вследствие этого съехал в кювет.

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Разиль Самигуллин