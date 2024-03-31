Главное о коронавирусе за неделю: в РТ стабильная ситуация, в России зарегистрировали новый препарат
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае прошлого года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 25 по 31 марта 2024 года. Так, в республике ситуация с заболеваемостью остается стабильной, а в Санкт-Петербурге продлили ковидные ограничения.
В республике выросло количество заболевших до 600
- В Татарстане с 18 по 24 марта коронавирус обнаружили у 604 татарстанцев. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 525 человек.
- С 18 по 24 марта в республиканские больницы попали 125 человек. Семью днями ранее этот показатель составлял 116 заразившихся.
- Из больниц было выписано 719 пациентов по всей республике.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане за период пандемии умерли 2 010 жителей.
- Как сообщил на этой неделе глава Республиканского центра иммунопрофилактики Дмитрий Лопушов о текущем санитарно-эпидемиологическом положении: ситуация с заболеваемостью ковидом в Татарстане остается стабильной и контролируемой. Все медицинские учреждения работают в штатном режиме.
- По заверениям заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, в 97% случаев коронавирус у татарстанцев протекает в виде ОРВИ. В структуре штамма «омикрон» этот показатель составляет 100%.
Минздрав зарегистрировал препарат от ковида МИР 19
- С 18 по 24 марта коронавирус выявили у 24 912 россиян. На предшествующей неделе этот показатель составлял 24 056 человек.
- Заболеваемость ковидом в России увеличилась на 0,4% за минувшую неделю.
- За неделю в больницы доставлены 2 830 человек.
- В течение этой недели выздоровели 25 458 человек, скончался 71 пациент.
- Действие антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге продлено до конца 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале городского правительства.
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат против ковида МИР 19. Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека. В декабре 2021 года Минздрав России зарегистрировал МИР 19 в качестве средства специфической противовирусной терапии COVID-19. В марте 2023 года препарат одобрили к применению в амбулаторной практике.
- Перенесенный ковид, как и другие инфекционные заболевания, могут повлиять на развитие сахарного диабета у человека, который имеет предрасположенность к заболеванию. Кроме того, вакцина не может спровоцировать болезнь, потому что она взаимодействует с иммунной системой точечно, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.
- Ковид может быть фактором риска для развития многих возрастных хронических заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера. Также пациенты, которые переболели ковидом, могут столкнуться с ухудшением когнитивных функций, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Ольга Ткачева.
«Пандемию COVID-19 не следует рассматривать как единичный случай»
- На этой неделе в Женеве прошла 148-й сессия Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). На ней МПС и Всемирная организация здравоохранения подписали новый Меморандум о взаимопонимании, в котором вновь подтверждается важнейшая роль парламентариев в создании условий для поддержания и охраны здоровья населения в целях построения стабильного и справедливого общества.
- По итогам заключения соглашения глава МПС Мартин Чунгонг заявил следующее: «Пандемию COVID-19 не следует рассматривать как единичный случай. Будут другие пандемии. И вопрос не в том, насколько это вероятно, а в том, когда именно это произойдет. В этом контексте парламентам отводится ключевая роль, и именно поэтому мы намерены продолжать сотрудничать с ВОЗ на всех уровнях, с тем чтобы обеспечить повышение осведомленности парламентариев о соглашении о пандемии и о других глобальных процессах в области здравоохранения; предоставить парламентариям доступ к экспертно-техническим знаниям и информации; оказывать им поддержку в реализации их национальных приоритетов в сфере здравоохранения и в создании необходимой для этого законодательной и ресурсной базы».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».