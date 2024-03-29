В Мензелинском районе Татарстана завершили надвижку пролетного строения нового моста на трассе М-7

На отрезке Набережные Челны — Уфа трассы М-7 в Мензелинском районе завершили надвижку нового моста через реку Мензеля. Пролет длиной 160 метров собран из металлоконструкций индивидуального проектирования, которые изготовили в Набережных Челнах, передает «Челны-Биз».



Работы стартовали в декабре 2022 года в рамках реализации скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень. Строители возвели четыре опоры средней высотой 13,5 метра, а также собрали металлическую конструкцию пролета общей массой 711 тонн и надвинули ее на опоры моста.

Сейчас ведутся работы по устройству сопряжений с насыпью и опусканию пролетного строения правой части моста на опорные части. После специалисты смонтируют деформационные швы, гидроизоляцию и двухслойное покрытие из асфальтобетона. Когда движение будет перенаправлено на правую часть нового моста, строители приступят к демонтажу старого, 1980 года постройки. Затем начнется строительство левой части сооружения. В результате водители смогут проезжать по мосту по четырем полосам вместо двух существующих, — рассказали в «Волго-Вятскуправтодоре».



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