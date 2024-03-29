В поисках счастья россияне опираются на опыт Японии

Фото: Екатерина Петрова

ООН ежегодно составляет рейтинг самых счастливых стран. В 2023 году его в седьмой раз возглавила Финляндия. А Россия опустилась с 70-го на 72-е место. В федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» проанализировали, к секретам счастья каких наций чаще всего обращаются россияне.

С начала этого года чаще всего россияне покупали книги о японской жизненной философии. В десятке самых популярных в этой категории книги про опыт счастья жителей Японии заняли первые три строчки:

«Икигай. Смысл жизни по-японски» Кена Моги;

«Японизм. Маленькая книга японской жизненной мудрости» Эрин Ниими Лонгхерст;

«Wabi Sabi. Японские секреты истинного счастья в неидеальном мире» Бет Кемптон.

Книги о скандинавских секретах счастья занимают четвертую и пятую строчку рейтинга:

«Маленькая книга Hygge. Секрет датского счастья» Майка Викинга;

«Lagom. Секрет шведского благополучия» Лолы А. Экерстрем.

По данным сети «Читай-город», продажи книг о скандинавских секретах счастья в январе — феврале этого года снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А вот интерес к книгам о японском счастье вырос в 2,5 раза. В «Читай-городе» это объясняют всеобщим интересом к Азии и азиатской культуре. А также отмечают, что скандинавские секреты счастья связаны больше с уютом и комфортом вокруг, а японские фокусируются на внутреннем мире человека и поиска радости в рутине.

В десятку книг о поиске счастья также вошли секреты жителей Франции, Индии, Италии и Кореи:

«Французское искусство жить не напрягаясь» Оливье Пуриоля;

«Намасте. Индийский путь к счастью самореализации и успеху» Франсеска Миральес, Эктора Гарсиа;

«Bella Figura, или Итальянская философия счастья. Как я переехала в Италию, ощутила вкус жизни и влюбилась» Камин Мохаммади;

«Нунчи. Корейское искусство предугадывать поступки людей» Юни Хонг;

«Южная Корея изнутри. Как на самом деле живут в стране k-pop и дорам» Ирины Мун.

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова