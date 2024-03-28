Комплексное решение от FLAMAX — для технологичного ЦОД

Фото: предоставлено пресс-службой "Фламакс"

Очередной IT-кейс в копилке компании FLAMAX. На прошлой неделе емкости для хранения воды, произведенные в Татарстане, и насосная станция были установлены в Центре обработки данных в Дубне.

Предыстория

Работа с большими объемами информации принципиально важна в современных реалиях. Бизнесу необходимы высокие скорости передачи, а обычные граждане хотят быть уверенными в том, что личные данные, которые они доверяют государству, надежно защищены. Такие задачи по роду своей деятельности будет эффективно решать Центр обработки и хранения данных в Дубне, расположенный на территории особой экономической зоны. А его пожарную безопасность обеспечит надежное комплексное решение от компании FLAMAX.

Решение

Получив заказ для ЦОД «Дубна», специалисты FLAMAX оперативно выполнили все этапы работ «под ключ»: проектирование, производство и монтаж интегрированной системы: двух резервуаров небольшого объема, в которых будет храниться противопожарный запас воды для системы водяного пожаротушения объекта, и насосной станции, которая была установлена между ними.

«20 марта монтажная бригада FLAMAX выполнила разгрузочные работы в Подмосковье и приступила к подъему резервуаров, а уже 24 марта сборка была завершена. Все прошло в штатном режиме, никаких сложностей во время монтажа не возникло», — рассказал руководитель проекта Раис Ибатуллин.

Одним из важных преимуществ резервуаров FLAMAX является сборная технология производства, которую компания совместно с научной группой КГАСУ в 2022 году полностью адаптировала под российское сырье и комплектующие. Это позволяет предлагать клиентам и партнерам максимально высокое качество продукта и минимальные сроки реализации проектов.

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