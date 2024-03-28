Каждый пятый житель Казани ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что примерно 18% жителей Казани ежедневно сталкиваются с телефонными мошенниками, а 26% — несколько раз в неделю. Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.

15% опрошенных причислили себя к пострадавшим от телефонных мошеннических схем: 9% пришлось однажды потерять деньги и/или имущество, еще 6% становились жертвами подпольных кол-центров несколько раз.

Также респонденты рассказали, лица до 34 лет чаще сталкиваются со звонками мошенников и попадаются на их уловки. Больше всего подпольные кол-центры надоедают горожанам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц.

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Олег Исаков