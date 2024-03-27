Специалисты МЧС ликвидировали пожар площадью 12 кв. метров в Казани

Сегодня днем в Казани на Оренбургском проезде в доме 99 произошел пожар. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. Было установлено, что возгорание началось внутри котельной, вплотную пристроенной к частному дому.

Открытое горение на площади 12 кв. м ликвидировали 12 специалистов МЧС России. В результате пожара пострадала женщина 1958 г. р., она получила ожоги лица. От госпитализации пострадавшая отказалась. В настоящее время причину пожара устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин