На благоустройство дорог Нижнекамска выделили более 4 миллионов рублей
На благоустройство дорог Нижнекамска выделили 4 051 553 рубля. Эти средства планируют потратить на содержание внутриквартальных дорог для 6-го, 7-го, 8-го и 9-го микрорайонов города. Заказчиком является муниципальное унитарное предприятие «Комплексное предприятие благоустройства г. Нижнекамска» («КПБ»).
- Под эти четыре микрорайона выделили 1 688 308 рублей — эти средства будут потрачены на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей наружного освещения в парках и скверах Нижнекамска.
- Еще 1 186 542 рубля планируется потратить на работы по содержанию внутриквартальных дорог для нужд Нижнекамска.
- Также за 1 176 703 рубля собираются произвести работы по содержанию автомобильных дорог для нужд города.
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