Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправилась очередная партия гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов

Из Казани в Луганскую Народную Республику отправилась очередная партия гуманитарного груза, собранного под эгидой «Единой России». В Лисичанск и Рубежное отправились шесть большегрузных машин, которые доставят более ста тонн груза.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил благодарность жителям республики, отметив, что каждый раз они находят поддержку у людей и партийного актива районов, которые собирают помощь. Он подчеркнул, что в этом и заключается крепость межнационального мира и согласия, а также страны в целом, когда трудности объединяют людей.

Депутат Госсовета Татарстана Азат Зиганшин передал 10 тонн картофеля. Еще десять тонн картофеля, а также 10 тонн гречки повезет фура из Высокогорского муниципального района, собранная по инициативе главы, секретаря местного отделения партии Равиля Хисамутдинова.

Также в составе груза — бытовая техника, спортинвентарь для оснащения школ, питьевая вода и продукты (крупы, макароны, детское питание и т. д.).

Стоит отметить, что эта отправка гуманитарной колонны — 21-я по счету. За весь период СВО партией из Татарстана в ЛНР направлено 143 грузовых машин — это 2 163 тонны.

1 / 19 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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