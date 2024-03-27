Из-за погодных условий в Казани временно не работают 10 светофоров
Комитет по транспорту Казани сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых улицах города временно не работают светофоры. Дежурные бригады МКУ «АСУДД» направлены на устранение неполадок.
Гидрометцентр Республики Татарстан накануне сообщал об ухудшении погоды, включая сильный ветер порывами до 23 м/с, метель и дождь. В результате произошло отключение нескольких светофоров.
Информация была направлена в ГИБДД для регулировки дорожной ситуации на данных участках дорог силами ДПС.
В настоящее время восстановительные работы ведутся на следующих участках:
- Вахитова — Яруллина;
- Булак — Джалиля;
- Фермское шоссе — Тульская;
- Чуйкова — 39 квартал;
- Серова — Восход;
- Восстания — Октябрьская;
- Мамадышский тракт — Трудовая;
- Аделя Кутуя — Сахарова;
- Булак — Парижской Коммуны;
- Зорге, д11.
Ранее в Казани из-за дождя, который принес 10 мм осадков, усилили очистку ливневых канализаций. При этом среднемесячная норма осадков в марте составляет 38 мм.
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