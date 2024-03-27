В Казани усилили работы по очистке ливневой канализации

В Казани из-за дождя, который принес 10 мм осадков, усилили очистку ливневых канализаций. При этом среднемесячная норма осадков в марте составляет 38 мм.

Рабочие подрядной организации выехали на места, где есть риск подтопления, и расчистили дождеприемники и колодцы для беспрепятственного отвода воды.

По состоянию на утро 27 марта были очищены сети и устранены подтопления на следующих улицах: Амирхана, Миля, Чуйкова, Мавлютова, Еники, Девятаева и Фермском шоссе. Работы продолжаются. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Жители Казани могут сообщить об участках, подверженных подтоплению, в диспетчерскую службу МУП «Городское благоустройство» по телефону +7 (843) 555-07-96. Комитет внешнего благоустройства также оперативно передает обращения по проблемным местам специалистам предприятия.

О подтоплениях в поселках города необходимо сообщать в администрации районов, также обращения принимают в единой дежурно-диспетчерской службе. Телефоны представлены по ссылке.

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Разиль Самигуллин