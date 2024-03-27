Казанцев в апреле ждет дополнительный выходной

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о дополнительном выходном дне в Казани. Это связано с празднованием Ураза-байрама 10 апреля.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Трудового кодекса России, продолжительность рабочего дня или смены 9 апреля сокращается на один час. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Ранее казанцам рассказали, как пройдет подготовка в Казани к празднику Рамазан. Так, в мечети «Сулейман» после капитального ремонта на Ифтар во время уразы будут приглашать по 100 человек в день. В республике также начался марафон «Рамазан — месяц добрых дел».

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Разиль Самигуллин