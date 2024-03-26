Кабмин Татарстана утвердил реестр публичных приоритетов на 2024 год

В целях реализации постановления Кабмина республики, основываясь на результатах социологических исследований, проведенных в 2023 году, Кабинет министров Татарстана постановил утвердить прилагаемый Реестр публичных приоритетов на 2024 год.

Согласно постановлению, республиканские органы исполнительной власти должны включить мероприятия по реализации публичных приоритетов, указанных в реестре, в действующие и разрабатываемые государственные программы республики. Ответственные лица по контролю за мониторингом реализации этих мероприятий должны быть определены приказом.

Не позднее 1 декабря 2024 года республиканские органы исполнительной власти обязаны представить информацию о проделанной работе по реализации публичных приоритетов в разрезе основных проблем, содержащихся в публичном приоритете.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти должно регулярно освещать в средствах массовой информации ход и результаты работы республиканских органов исполнительной власти по реализации публичных приоритетов.

Ранее Кабмин Татарстана постановил изъять земельные участки для постройки дороги.

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Разиль Самигуллин