В Доме правительства подвели итоги работы в сфере культуры и искусства

Сегодня прошло заседание по культуре и искусству, Рустам Минниханов отметил, что он дал поручение правоохранительным органам принять все необходимые меры для обеспечения безопасности. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

В основе национальной безопасности страны лежит вопрос осмысления национального кода подчеркнул Рустам Минниханов. Сегодня это невозможно без научных исследований и их интеграций в культуру. Раис обозначил проблемы и результаты исследований, добавив, что не хватает молодых ученых, темы дипломных работ далеки от применения на практике.

Министр культуры Ирада Аюпова рассказала, что единая цифровая система нужна и для арабографических рукописей, сегодня мало специалистов, которые могут работать с такими рукописями. Еще одна цель — возрождение музыкальной культуры поволжья, в том числе изготовление традиционных этнических инструментов. Это кубыз, домбра, тальянка. Эти проблемы поможет решить новая площадка центра народно художественных промыслов, которая появится в здании ЦУМа.

Заповедники в Биляре и Чистополе еще не достаточно изучены отметила министр. Важно создать исторические маршруты, совершенствовать туристическую привлекательность, не хватает специалистов. Задача — готовить их через специализированные программы аспирантуры, поскольку сегодня средний возраст ученых приближается к 60 годам. Выпуск научных кадров по искусствознанию упал на 50%.

Ученые пишут диссертацию про татарскую культуру на русском языке. Эту проблему на заседании поднял председатель комиссии по родным языкам при раисе республики Марат Ахметов. До 2014 года диссертации защищали как на русском, так и на татарском языках. Рустам Минниханов предложение Марата Ахметова поддержал, как и идеи интеграции татарского языка в искусственный интеллект. Но поинтересовался как искусственный интеллект может повлиять на сферу культуры.

Все озвученные предложения по развитию научной деятельности в сфере культуры Рустам Минниханов поручил взять в разработку, в том числе и по искусственному интеллекту. Раис Татарстана предложил в следующем году 25 марта в день работника культуры провести культурологический форум, организовать сессию молодых ученых по исследованию культурной идентичности.

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Разиль Самигуллин