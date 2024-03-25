В 15 селах Высокогорского района пройдут сходы граждан по вопросу самообложения

В 15 селах Высокогорского района пройдут сходы граждан по вопросу самообложения. Документы о данном мероприятии были подписаны главами населенных пунктов. Согласно документации, все сходы пройдут 5—6 апреля. Местные жители соберутся по вопросу использования средств самообложения в своих поселениях.

Сходы граждан по вопросу самообложения пройдут в Татарской Айше, Камаево, Куркачах и других.

Собранные средства направят на решение вопросов местного значения. Согласно документам о сходах граждан, каждый совершеннолетний житель населенного пункта должен внести сумму от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от места проживания.

Среди направлений расходов средств: строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок, павильонов твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и ликвидация несанкционированных свалок, строительство, ремонт и содержание сетей уличного освещения, благоустройство родника, устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, ликвидация несанкционированных свалок и устройство уличного освещения.

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Разиль Самигуллин