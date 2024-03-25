Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне A.ru, прогноз изменен на позитивный

Рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне A.ru, прогноз изменен на позитивный.

Эксперты отметили сохранение сильных позиций Ак Барс Банка на среднесрочном горизонте в сочетании с адекватной диверсификацией бизнеса и стабильно высокой диверсификацией кредитного портфеля, а также умеренную склонность к риску и адекватный запас капитала.

При этом банк обладает надежными источниками фондирования и приемлемой ликвидной позицией, что позволяет говорить о позитивном прогнозе. При низких акционерных рисках отмечается адекватная система риск-менеджмента и существенные улучшения в качестве и структуре активов.

Уровень сформированных резервов НКР оценивает как высокий.

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