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Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне A.ru, прогноз изменен на позитивный

14:42, 25.03.2024

Рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне A.ru, прогноз изменен на позитивный.

Эксперты отметили сохранение сильных позиций Ак Барс Банка на среднесрочном горизонте в сочетании с адекватной диверсификацией бизнеса и стабильно высокой диверсификацией кредитного портфеля, а также умеренную склонность к риску и адекватный запас капитала.

При этом банк обладает надежными источниками фондирования и приемлемой ликвидной позицией, что позволяет говорить о позитивном прогнозе. При низких акционерных рисках отмечается адекватная система риск-менеджмента и существенные улучшения в качестве и структуре активов.

Уровень сформированных резервов НКР оценивает как высокий.

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ЭкономикаБанки Татарстан
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