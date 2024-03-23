Danone получила разрешение на продажу российских активов

Компания Danone получила разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО «Вамин Р». Завершение сделки ожидается в ближайшие недели. Ущерб от сделки компания оценила в 1,2 млрд евро.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Вамин Р» зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Владельцы — «Вамин Татарстан» (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар — Минтимер Мингазов.

Ранее руководство французской Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, хотело продать российский бизнес молочной компании «Вамин Татарстан».

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Разиль Самигуллин