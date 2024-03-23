Татарстан занял последнее место в ПФО по волонтерской деятельности

Фото: Назметдинов Ринат

Татарстан в 2023 году занял последнее место в Приволжском федеральном округе по доле граждан, вовлеченных в деятельность волонтерских организаций. Об этом «Реальное время» узнало на основе данных от Росмолодежи.

Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций. скриншот realnoevremya.ru с сайта fedstat.ru

Как видно на графике, доля граждан, занимающихся добровольной (волонтерской) деятельностью в Татарстане в декабре 2023 года равнялась всего 5%. Стоит отметить, что с мая 2022-го этот показатель вырос почти в 3 раза — с 1,4% до 5%.

На декабрь 2023 года топ регионов возглавил Пермский край — у него доля равнялась 18%, что на 376% больше татарстанской. На втором месте расположилась Марий Эл — там доля была 15,1%. Тройку лидеров замыкает Башкортостан с 14,2%.

На недавно прошедших в Казани «Играх будущего» задействовали более 2 000 волонтеров. В их команду вошли:

820 волонтеров из регионов РФ;

967 волонтеров из Казани и 75 из районов РТ;

41 иностранный волонтер из 20 стран.

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Олег Исаков